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СЕВЕРНЫЙ ВЕСТНИК

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За три года городские речные трамваи перевезли более 1,7 миллионов пассажиров

До конца года в столице появятся три новых причала для речных трамваев: на третьем маршруте — Красные Холмы, на четвертом — Новодевичьи Пруды и Воробьевская Набережная.

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