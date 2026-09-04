Мир художника Владимира Любарова: деревня Перемилово, где случаются чудеса

Владимир Любаров — один из самых самобытных и узнаваемых современных художников России. Его картины, полные иронии, тепла и абсурда, переносят зрителя в особый мир — мир вымышленных деревень, где живут колоритные персонажи, ведут беседы коты и случаются чудеса.