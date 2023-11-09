В Минсельхозе Карелии рассказали, откуда в Новой Вилге опасный бруцеллёз и как надолго введен карантин

В Минсельхозе Карелии рассказали о причинах карантина во всем Нововилговском поселении. Новость Минсельхоза Карелии о введении на территории Нововилговского сельского поселения карантина по бруцеллезу заставила вчера, 8 ноября, изрядно поволноваться жителей не только Новой Вилгы, но и других населенных пунктов поселения – Вилги, Половины, Лососинного, Машезера.