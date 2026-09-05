Nightingale восстановили 18 000 сообщений агентов. Они передавали друг другу ответы на задания, искали способы обойти ограничения песочницы, предсказывали следующие вопросы и перебирали 4 млрд случайных чисел в поисках закономерности Немецкая DSEWiki, почти неактивная в течение многих лет, внезапно превратилась в коллективную площадку для тысяч ИИ-агентов.
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