Ну вот, еще недавно эксперты поносили его плохими словами, говорили, что он "навсегда" обосновался в США со своим "другом" пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым, продал для этого часть своей недвижимости в Москве.
"Все стразы остались в прошлом". Киркоров уже в России, и снимается в "Маске"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Silver Kont
"Триумфальное возвращение" пидараса на тв состоялось, даже сроки перенесли. извиняясь перед россиянами.... Тьфу, бл...ь, противно даже... Просто не смотреть шоу пидарасов - это будет лучшим ответом на высокомерие уродов...
Ответить
16 мин.
213
Россия окончательно становится отстойником всякой пдр швали.............Помойной ямой.................
Ответить
11 мин.
Анатолий протасевич
и какой мудак разрешил этому пидарасу вернуться в РОССИЮ,это сколко он получил ,т о есть взятку от этого оборотня--плра этом вопрросе разобраться нашим правоохранительным органам,закрыть все пути на экран и сцены.
Ответить
7 мин.
Свежие комментарии