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"Все стразы остались в прошлом". Киркоров уже в России, и снимается в "Маске"

"Все стразы остались в прошлом". Киркоров уже в России, и снимается в "Маске"

Ну вот, еще недавно эксперты поносили его плохими словами, говорили, что он "навсегда" обосновался в США со своим "другом" пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым, продал для этого часть своей недвижимости в Москве.

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Комментарии
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Silver Kont
&quot;Триумфальное возвращение&quot; пидараса на тв состоялось, даже сроки перенесли. извиняясь перед россиянами.... Тьфу, бл...ь, противно даже... Просто не смотреть шоу пидарасов - это будет лучшим ответом на высокомерие уродов...
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16 мин.
213
Россия окончательно становится отстойником всякой пдр швали.............Помойной ямой.................
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11 мин.
Анатолий протасевич
и какой мудак разрешил этому пидарасу вернуться в РОССИЮ,это сколко  он получил ,т о есть взятку от этого   оборотня--плра  этом вопрросе разобраться  нашим правоохранительным органам,закрыть все пути на экран и сцены.
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7 мин.

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