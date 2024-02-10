"Все стразы остались в прошлом". Киркоров уже в России, и снимается в "Маске"

"Триумфальное возвращение" пидараса на тв состоялось, даже сроки перенесли. извиняясь перед россиянами.... Тьфу, бл...ь, противно даже... Просто не смотреть шоу пидарасов - это будет лучшим ответом на высокомерие уродов...

Анатолий протасевич

и какой мудак разрешил этому пидарасу вернуться в РОССИЮ,это сколко он получил ,т о есть взятку от этого оборотня--плра этом вопрросе разобраться нашим правоохранительным органам,закрыть все пути на экран и сцены.