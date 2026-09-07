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Лаборатория ИКИ РАН: выбросы плазмы с Солнца могут достичь Земли за двое суток

Лаборатория ИКИ РАН: выбросы плазмы с Солнца могут достичь Земли за двое суток

В ближайшие двое суток Землю могут достичь новые выбросы плазмы с Солнца. Об этом в телеграм-канале предупредила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

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