Директор Малого театра сообщила об отсутствии изменений в состоянии Соломина

В состоянии народного артиста СССР Юрия Соломина изменений нет, он находится в тяжелом состоянии. Об этом 14 ноября сообщила «Известиям», директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова.
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