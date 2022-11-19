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Военкор рассказал об обстановке под Кременной после попытки прорыва ВСУ

Военкор рассказал об обстановке под Кременной после попытки прорыва ВСУ

Военный корреспондент Евгений Лисицын рассказал об обстановке в районе населенного пункта Кременная в ЛНР после попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать линию обороны в ночь на 18 ноября.

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