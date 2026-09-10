Россиянам напомнили, что ИИ-контент перед публикацией требует фактчекинга

Нейросети нередко выдают правдоподобные, но ложные факты, путают даты, придумывают несуществующие источники Адвокат Вадим Багатурия заявил РИАМО, что владелец профиля в социальной сети несет ответственность за распространение ответов искусственного интеллекта, содержащих незаконные высказывания.
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