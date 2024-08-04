10 интереснейших фактов из истории жевательной резинки, которые удивят даже взрослых

Невероятные факты из истории жевательной резинки. К ней можно относиться по разному – любить или ненавидеть, но жевательная резинка уже не первое десятилетие удерживается на пике популярности, и покидать его не собирается.
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