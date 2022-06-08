Полицейские задержали двух женщин, которые под видом медработников похитили около 10 тысяч долларов США у пенсионерки в Подмосковье

Полицейские задержали двух женщин, которые под видом медработников похитили около 10 тысяч долларов США у пенсионерки в Подмосковье

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Орехово-Зуевскому г.о. задержаны две женщины, которые под видом медработников похитили у пенсионерки около 10 тысяч долларов США.

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