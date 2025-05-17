В Татарстане по нацпроекту «Кадры» при центрах занятости открыли женские клубы

В Татарстане при центрах занятости населения работают 17 женских клубов. Женщины, воспитывающие несовершеннолетних детей, многодетные и одинокие матери, родители детей-инвалидов, члены семей участников СВО могут там получить поддержку.
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