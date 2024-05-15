Стартовала предзагрузка Senua's Saga: Hellblade 2 на ПК и Xbox Series Microsoft активировала пред...

Стартовала предзагрузка Senua's Saga: Hellblade 2 на ПК и Xbox SeriesMicrosoft активировала предварительную загрузку файлов игры Senua’s Saga: Hellblade 2 в Microsoft Store, , поэтому их можно загрузить и установить заранее на Xbox Series и ПК перед днём запуска, который, как вы знаете, назначен на… источник.
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