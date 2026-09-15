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Царьград

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Эксперт: Мошенники воруют данные школьников через фальшивые сайты

Эксперт: Мошенники воруют данные школьников через фальшивые сайты

Мошенники маскируют сайты под образовательные, чтобы красть данные школьников и их семей, отмечает эксперт Алексей Миронов.

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