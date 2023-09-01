«Спартак» показал форму на сезон-2023/24. Домашний комплект – красный с минимумом белого, гостевой – серо-белый

«У нас в эфире парни из «Спартака» Александр Бурмистров, Павел Порядин и Игорь Уланов презентовали в эфире «Матч ТВ» форму красно-белых на сезон ✔️» – говорится в телеграм-канале «Матч! Хоккей».
Популярные статьи
- Живущий в США Нигматуллин не собирается возвращаться в РФ: «Я люблю Россию, но пора бы задуматься о пенсии на берегу океана»
- «Те, кто аплодирует сексуальному насилию, не должны оставаться на своих постах». Вице-премьер Испании о реакции тренеров мужской и женской сборных на речь Рубиалеса
- Виталий Фридзон, Александр Овечкин и Ольга Бузова приняли участие в открытии караоке-бара в Москве
Свежие комментарии