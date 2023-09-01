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«Спартак» показал форму на сезон-2023/24. Домашний комплект – красный с минимумом белого, гостевой – серо-белый

«У нас в эфире парни из «Спартака» Александр Бурмистров, Павел Порядин и Игорь Уланов презентовали в эфире «Матч ТВ» форму красно-белых на сезон ✔️» – говорится в телеграм-канале «Матч! Хоккей».

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