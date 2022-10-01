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Судебное производство приостанавливается для мобилизованных в Приморье

Судебное производство приостанавливается для мобилизованных в Приморье

Исполнительные производства в отношении попадающих под частичную мобилизацию граждан подлежат приостановлению, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ФССП России.

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