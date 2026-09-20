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FiNE NEWS

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Беженец рассказал об инциденте с украинскими военными и мирными жителями

Беженец рассказал об инциденте с украинскими военными и мирными жителями

Беженец из Константиновки описал инцидент, произошедший в конце весны. По его рассказу, двое украинских военнослужащих, находившихся в неадекватном состоянии, остановили случайную семейную пару на улице и начали их выяснять, что они делают в этом месте.

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