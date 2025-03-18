PNAS: эпителиальные клетки обмениваются данными через электрические импульсы

Американские ученые из Массачусетского университета в Амхерсте совершили прорывное открытие: эпителиальные клетки, которые формируют слизистые оболочки кожи, органов и полостей тела, способны передавать друг другу электрические сигналы.
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