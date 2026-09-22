«Артек» планирует создать в Малайзии лагерь по своей модели

Делегация Международного детского центра «Артек» начала рабочий визит в Малайзию. Об этом сообщили в пресс-службе лагеря.
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