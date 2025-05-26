США: акции зеленой энергетики падают

Акции американских компаний солнечной энергетики упали, после того как в прошлый четверг палата представителей Конгресса поддержала законопроект президента Дональда Трампа, предусматривающий отказ от налоговых кредитов для налогоплательщиков, которые устанавливают на крышах солнечные панели, а кроме того, отмену финансирования развития «чистой» энергетики в рамках Закона о снижении инфляции, инициированного Джо Байденом, а также грантов, поддерживающих проекты борьбы с загрязнением воздуха и парниковыми газами и поощряющих покупку электромобилей.