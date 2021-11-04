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Писатель Анатолий Терещенко — «Нужны правдивые фильмы, а не фальшивки, принижающие роль Советской Армии и СМЕРШ в Великой Победе»

Писатель Анатолий Терещенко — «Нужны правдивые фильмы, а не фальшивки, принижающие роль Советской Армии и СМЕРШ в Великой Победе»

Анатолий Степанович Терещенко — военный писатель, кадровый офицер органов государственной безопасности, полковник.

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Православный Коммунист Православный Коммунист
а разве бандеровцы ,власовцы недобитые, либерасты и педерасты могут снимать правдивые фильмы !!! ведь лож это их воздух ! они дышут ложью !
Vladimir Lioubimcev
Да и фамилия у него: СоЛЖЕницын...
Вадим Скоробогатов
Лжец это ты и есть....православное дерьмо.
Православный Коммунист Православный Коммунист
Ivan Grosey
Согласен и поддерживаю,только либеральные сектанты во власти этому мешают ...
Vladimir Lioubimcev
В 30-40 годы прошлого века молодежь стремилась в небо, летать на самолетах... А СЕЙЧАС молодежь стремится в бандюки и в ВОРЫ, "на службе" у государства... Что молодежь видит перед глазами, к тому и стремится...
mark nikitin
mark nikitin
mark nikitin
Православный Коммунист Православный Коммунист
с буржуями объединение не возможно !!!
mark nikitin
Николай Кузнецов
Для современной киноиндустрии снять правдивый фильм о войне это из области фантастики. Кто же себе во вред будет что-то делать. Вон, сняли практически безвредный сериал "Спящие", так режиссера соратники по работе с дерьмом смешали, нерукопожатный в их среде стал.
Александр Волков
А слабо СМЕРШ восстановить!??

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