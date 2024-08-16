Энергетики заявили о полном восстановлении света в Приморье

Энергетики ДРСК заявили о подключении всех потребителей к электроснабжению после аварии на сетях. Несмотря на это, в Сети продолжают появляться жалобы от жителей Владивостока на отсутствие света, сообщает PRIMPRESS.
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