Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Позднее неискреннее раскаяние российского капитала

Доходит как до жирафа. Это я про нашумевшую статью Мельниченко в Экономист. Вот цитата с главной мыслью: «Те, кто умеет создавать новое, теперь выбирают уже не между Россией и глобальным пространством, а между Россией и раздробленным миром, где каждый блок выстраивает собственные правила.

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