Позднее неискреннее раскаяние российского капитала

Доходит как до жирафа. Это я про нашумевшую статью Мельниченко в Экономист. Вот цитата с главной мыслью: «Те, кто умеет создавать новое, теперь выбирают уже не между Россией и глобальным пространством, а между Россией и раздробленным миром, где каждый блок выстраивает собственные правила.