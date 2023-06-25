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«Бей Беги» сыграет с «Родиной Медиа» в полуфинале Медиалиги

25 июня, воскресенье «Бей Беги» – «Родина Медиа» – 15:00 «Бей Беги» (стартовый состав): «Родина Медиа» (стартовый состав): Матч пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

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