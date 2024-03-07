Римаса Туминаса кремируют в Италии

8 марта в 15:45 в небольшом итальянском городке в храме Santuario di Santa Maria del Canneto пройдет заупокойная месса по известному российскому театральному режиссеру, без малого 15 лет руководившему Театром им.
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