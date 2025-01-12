Медвежий угол
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Медвежий угол

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Неблагодарный: сколько миллиардов вложила Россия в Армению, прежде чем Пашинян отплатил предательством и курсом на ЕС

Неблагодарный: сколько миллиардов вложила Россия в Армению, прежде чем Пашинян отплатил предательством и курсом на ЕС

БлокнотРУ Пашинян взял «билет на Титаник» и ведет страну к полному краху. Но у ситуации есть и другая, моральная, сторона вопроса: Россия ежегодно вкладывала в Армению миллиарды рублей, и получила за свою помощь предательство и курс на Евросоюз.

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Комментарии
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Ника
Так пусть и занимается мужем, а не выпрашивает для своих родственников плюшки, за счет России. А у скольких тысяч жителей России возникнут проблемы из-за поднятия цен на ЖКХ, вас не интересует?
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2 час.
Балу -
Опять Россию нае... обманули?... То армяне, то алиев с кодлой, то абхазы... У наших власть имущих видимо и ум, и совесть отсутствуют как таковые изначально... Ну или получают такие откаты, что им плевать и на ум, и на совесть... И что самое страшное - на российский народ... Всё лучшее - инородцам-русофобам... А русский мужик - перетерпит...
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2 час.
Сергей
точно....
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1 час.

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