Юнармейцы островного региона посетили с экскурсией воинскую часть минобороны России

Юнармейцы островного региона посетили с экскурсией воинскую часть минобороны России

Военнослужащие предоставили возможность ребятам выполнить нормативы по огневой и строевой подготовке, радиационной, химической и биологической защите.

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