10 книг для детей и юношества, которые были изданы в Стране Советов в 1920-1930-х годах

Книги для детей и юношества, которые были изданы в Стране Советов в 1920-1930-х годах Молодая Страна Советов использовала все средства агитации и пропаганды, и не последнее место в этом непростом деле занимали книги для детей и юношества.
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