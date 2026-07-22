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Царьград

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Daily Mail: Из-за осложнений простуды в США ампутировали девочке ноги

Daily Mail: Из-за осложнений простуды в США ампутировали девочке ноги

В октябре 2023 г. в США у полуторагодовалой Мэди Лоден ампутировали обе ноги из-за септического шока, вызванного осложнениями после простуды.

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