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  • Сергей
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Офшорные Маршалловы Острова зачищают следы сотрудничества с российским теневым флотом

Офшорные Маршалловы Острова зачищают следы сотрудничества с российским теневым флотом

В настоящее время Панама, Маршалловы Острова, самая известная офшорная территория, а также Либерия оказались под чрезвычайным давлением со стороны Запада с требованием усилить мониторинг нефтяных танкеров.

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