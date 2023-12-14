Офшорные Маршалловы Острова зачищают следы сотрудничества с российским теневым флотом

В настоящее время Панама, Маршалловы Острова, самая известная офшорная территория, а также Либерия оказались под чрезвычайным давлением со стороны Запада с требованием усилить мониторинг нефтяных танкеров.
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