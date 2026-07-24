Устроенный китами-убийцами взрыв рыбы впервые сняли на видео

Новое развлечение косаток из Калифорнийского залива сняли на видео. Об этом пишет The Guardian. Ученые заметили, что некоторые животные из местной популяции начали врезаться в огромные туши луна-рыб и наблюдать, как они взрываются, разлетаясь на куски.