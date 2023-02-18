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Харьковское контрнаступление: Гряниковка освобождена, русская армия вплотную подошла к Купянску

Харьковское контрнаступление: Гряниковка освобождена, русская армия вплотную подошла к Купянску

  В городе зверствуют бандеровцы и обещают жителям «Бахмут-2» Александр Ситников Фото: Станислав Красильников/ТАСС Укро-паблик № 1 о русско-бандеровском конфликте наконец-то признал, что русские взяли Гряниковку (13 км северо-восточнее от Купянска).

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