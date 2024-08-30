За регистрацию фиктивных ИП установят уголовную ответственность, пишет МК. Наказывать за незаконную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя так же, как сейчас наказывают за незаконное образование юридических лиц, предлагает Минюст России.
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