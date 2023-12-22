В Рязанской области 38% жителей раскритиковали вывоз мусора

На данный момент в нем проголосовали более 370 человек. В результате негативно оценили ситуацию в общей сложности 38% опрошенных: 11% согласились с тем, что вообще не очень представляют, что это, когда мусор регулярно вывозят; еще 27% подтвердили наличие во дворах настоящих мусорных гор.