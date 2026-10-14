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Аргументы недели

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Председатель парламента Кубани рассказал о новых ограничениях для продавцов вейпов

Председатель парламента Кубани рассказал о новых ограничениях для продавцов вейпов

Краснодарский край вошел в число российских регионов с самой низкой долей курящих жителей. По данным Министерства здравоохранения России, этот показатель на Кубани составляет 4,51% среди населения старше 18 лет.

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