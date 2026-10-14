Председатель парламента Кубани рассказал о новых ограничениях для продавцов вейпов

Краснодарский край вошел в число российских регионов с самой низкой долей курящих жителей. По данным Министерства здравоохранения России, этот показатель на Кубани составляет 4,51% среди населения старше 18 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МЕ Китаец расплакалс...
- Петербуржцы остал...
- Поляки на себе по...
в странах с мудрыми руководителями вейпы запрещены и строго преследуются по закону а у нас это бизнес для подонков- бенефициаров из числа "неприкасаемых"