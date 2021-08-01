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Турция выделила $6 млн на устранение ущерба от лесных пожаров

Турция выделила $6 млн на устранение ущерба от лесных пожаров

На первоначальном этапе на экстренные меры по устранению ущерба от лесных пожаров в регионах Турции было выделено 50 млн турецких лир (6 млн долларов), сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган по итогам осмотра лесных пожаров в районе Антальи.

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