Турция выделила $6 млн на устранение ущерба от лесных пожаров

На первоначальном этапе на экстренные меры по устранению ущерба от лесных пожаров в регионах Турции было выделено 50 млн турецких лир (6 млн долларов), сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган по итогам осмотра лесных пожаров в районе Антальи.