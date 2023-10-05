Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил о том, что Запад должен признать правду, конфликт на Украине уже проигран России, поскольку на Западе закончились запасы вооружений и нечем поддерживать ВСУ.
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