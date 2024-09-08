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«Лаборатория Касперского» зафиксировала кибератаки с использованием фреймворка

«Лаборатория Касперского» зафиксировала кибератаки с использованием фреймворка

«Лаборатория Касперского» в июле 2024 года зафиксировала атаки на более чем 10 российских предприятий из различных сфер деятельности с использованием ранее неизвестного бэкдора (программы для получения доступа) Loki, который создан…«Лаборатория Касперского» в июле 2024 года зафиксировала атаки на более чем 10 российских предприятий из различных сфер деятельности с использованием ранее неизвестного бэкдора (программы для получения доступа) Loki, который создан…  Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​  ​ «Лаборатория Касперского» в июле 2024 года зафиксировала атаки на более чем 10 российских предприятий из различных сфер деятельности с использованием ранее неизвестного бэкдора (программы для получения доступа) Loki, который создан…«Лаборатория Касперского» в июле 2024 года зафиксировала атаки на более чем 10 российских предприятий из различных сфер деятельности с использованием ранее неизвестного бэкдора (программы для получения доступа) Loki, который создан…  Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​  ​  .

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