«Чините глазки»: Алена Апина взорвалась в ответ на критику внешности от хейтеров

Алена Апина не видит плохого в обращении к услугам пластических хирурговБывшая солистка группы "Комбинация", прославившаяся в 90-х хитами "Леха", "Электричка", "Два кусочека колбаски", "Ксюша", "Бухгалтер" и другие, продолжает свою деятельность.
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