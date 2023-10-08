«Чините глазки»: Алена Апина взорвалась в ответ на критику внешности от хейтеров

Алена Апина не видит плохого в обращении к услугам пластических хирурговБывшая солистка группы "Комбинация", прославившаяся в 90-х хитами "Леха", "Электричка", "Два кусочека колбаски", "Ксюша", "Бухгалтер" и другие, продолжает свою деятельность.