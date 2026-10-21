Дыры в блокаде: Одесса продолжает принимать суда, хотя по ним бьют в режиме нон-стоп. И дело не в «Геранях» Рассуждения о полном прекращении логистики ВСУ в Черном море, похоже, пока носят поспешный характер Не думаю, что эта фраза из очередной сводки Министерства обороны РФ за 20 октября надолго задержалась в вашем сознании: «Вооруженные Силы России нанесли удары по объектам логистической и портовой инфраструктуры Украины… В порту Рени под удар попали три сухогруза, осуществлявшие разгрузку грузов военного и двойного назначения.