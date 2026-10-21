Дыры в блокаде: Одесса продолжает принимать суда, хотя по ним бьют в режиме нон-стоп. И дело не в «Геранях» Рассуждения о полном прекращении логистики ВСУ в Черном море, похоже, пока носят поспешный характер Не думаю, что эта фраза из очередной сводки Министерства обороны РФ за 20 октября надолго задержалась в вашем сознании: «Вооруженные Силы России нанесли удары по объектам логистической и портовой инфраструктуры Украины… В порту Рени под удар попали три сухогруза, осуществлявшие разгрузку грузов военного и двойного назначения.
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У меня всё время вертится один вопрос - где хвалёные дизельные подводные лодки КЧФ с торпедами?
Да... брехни ДО и больше.
Предательство наших героев ради денег, вот что это, как и сохранение туннелей и пунктов пропуска в Западенщине, что едут в гости к наркоше, как на вечерние посиделки, мы больше боимся нашествия медведей и волков, чем други Зели наших ударов по логистике, когда они путешествуют.
Как то всё очень печально.