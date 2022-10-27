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Lockheed Martin показала изображение истребителя шестого поколения

Lockheed Martin показала изображение истребителя шестого поколения

  The Drive: корпорация Lockheed Martin показала изображение истребителя NGAD Крупнейший подрядчик Минобороны США, военно-промышленная корпорация Lockheed Martin, показал иллюстрацию,  The Drive: корпорация Lockheed Martin показала изображение истребителя NGAD Крупнейший подрядчик Минобороны США, военно-промышленная корпорация Lockheed Martin, показал иллюстрацию, на которой, предположительно, изображен истребитель шестого поколения, создаваемый в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD).

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