Lockheed Martin показала изображение истребителя шестого поколения

The Drive: корпорация Lockheed Martin показала изображение истребителя NGAD Крупнейший подрядчик Минобороны США, военно-промышленная корпорация Lockheed Martin, показал иллюстрацию, на которой, предположительно, изображен истребитель шестого поколения, создаваемый в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD).