Врач назвал главную опасность для здоровья от употребления кофе с алкоголем

Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов 11 января рассказал «Известиям» об опасности употребления кофе с алкоголем.
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