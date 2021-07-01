Губерниев считает, что Черчесов должен был встать на защиту футболистов сборной России на техкоме РФС

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказал мнение об итогах заседания технического комитета Российского футбольного союза (РФС), на котором рассматривалось выступление сборной России по футболу на чемпионате Европы.
Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказал мнение об итогах заседания технического комитета Российского футбольного союза (РФС), на котором рассматривалось выступление сборной России по футболу на чемпионате Европы.
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