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Губерниев считает, что Черчесов должен был встать на защиту футболистов сборной России на техкоме РФС

Губерниев считает, что Черчесов должен был встать на защиту футболистов сборной России на техкоме РФС

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказал мнение об итогах заседания технического комитета Российского футбольного союза (РФС), на котором рассматривалось выступление сборной России по футболу на чемпионате Европы.

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