Страна и люди
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Страна и люди

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Была пресечена попытка продать боеприпасы для гранатомета и миномета

Была пресечена попытка продать боеприпасы для гранатомета и миномета

ФСБ пресекла в Донецке попытку продать боеприпасы для гранатомета и миномета Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла в Донецке попытку продать боеприпасы для гранатомета и миномета, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление спецслужбы в ДНР.

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