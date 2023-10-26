Была пресечена попытка продать боеприпасы для гранатомета и миномета

ФСБ пресекла в Донецке попытку продать боеприпасы для гранатомета и миномета Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла в Донецке попытку продать боеприпасы для гранатомета и миномета, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление спецслужбы в ДНР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии