World Class покинет ТЦ «Агора» из-за конфликта по аренде

Фитнес-клуб World Class покидает ТЦ «Агора» из-за арендаторов. Конфликт привел к суду и отключениям. Между тем мэр Пыть-Яха Сергей Елишев остановил нетрезвого водителя, который пытался уехать на «Ниве», вызвав сотрудников ГАИ.