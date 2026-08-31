World Class покинет ТЦ «Агора» из-за конфликта по аренде

Фитнес-клуб World Class покидает ТЦ «Агора» из-за арендаторов. Конфликт привел к суду и отключениям. Между тем мэр Пыть-Яха Сергей Елишев остановил нетрезвого водителя, который пытался уехать на «Ниве», вызвав сотрудников ГАИ.
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