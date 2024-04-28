Главный тренер ФК «Пари НН» Сергей Юран ушёл в отставку

Пока «рулить» командой будет Антон Хазов О перестановках в команде после поражения в Грозном от «Ахмата» (1:5) сообщил генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов: «Решение совета директоров футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» — принять отставку главного тренера команды Сергея Николаевича Юрана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии