Роман с Кеннеди, тюльпаны и комплексы по поводу внешности: 15 малоизвестных фактов об Одри Хепберн

4 мая — день рождения легендарной Одри Хепберн. Символ золотого века Голливуда, икона стиля, муза Юбера Живанши известна всему миру благодаря классическим кинохитам "Римские каникулы" и "Завтрак у Тиффани".
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