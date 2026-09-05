Уиткофф и Кушнер проводят деловой обед с Дмитриевым в Москве (ФОТО)

Уиткофф и Кушнер проводят деловой обед с Дмитриевым в Москве. Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер замечены в одном из московских ресторанов вместе со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым, сообщают СМИ.
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туннель обсуждают , не ?🤔