Уиткофф и Кушнер проводят деловой обед с Дмитриевым в Москве (ФОТО)

Уиткофф и Кушнер проводят деловой обед с Дмитриевым в Москве. Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер замечены в одном из московских ресторанов вместе со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым, сообщают СМИ.