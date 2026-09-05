Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 540 подписчиков

Уиткофф и Кушнер проводят деловой обед с Дмитриевым в Москве (ФОТО)

Уиткофф и Кушнер проводят деловой обед с Дмитриевым в Москве (ФОТО)

Уиткофф и Кушнер проводят деловой обед с Дмитриевым в Москве. Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер замечены в одном из московских ресторанов вместе со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым, сообщают СМИ.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя