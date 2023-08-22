Многие актеры советской эпохи столь схожи с голливудскими звездами, что искушенному ценителю кино будет сложно отличить их друг от друга.
Звезды кино СССР, копировавшие голливудских звезд
Комментарии
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ВераВерная
Последний ее фильм "Скворец и лира", где она в роли шпионки, в киношных кругах называли "Маразм и климакс")))
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13 час.
ЮК
Юрий Кузьмин
Чтобы найти сходство, например, Светличной с Брижитт Бардо или Анастасии Вертинской с Вивьен Ли, большую фантазию надо иметь.
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8 час.
М
ММ
Наши красивее!
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7 час.
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