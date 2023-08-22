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Звезды кино СССР, копировавшие голливудских звезд

Звезды кино СССР, копировавшие голливудских звезд

Многие актеры советской эпохи столь схожи с голливудскими звездами, что искушенному ценителю кино будет сложно отличить их друг от друга.

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Комментарии
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ВераВерная
Последний ее фильм &quot;Скворец и лира&quot;, где она в роли шпионки, в киношных кругах называли &quot;Маразм и климакс&quot;)))
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13 час.
ЮК
Юрий Кузьмин
Чтобы найти сходство, например, Светличной с Брижитт Бардо или Анастасии Вертинской с Вивьен Ли, большую фантазию надо иметь.
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8 час.
М
ММ
Наши красивее!
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7 час.

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