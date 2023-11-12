В Газу въехали свыше 850 грузовиков с гуманитарной помощью

К данному моменту более 850 грузовиков с гуманитарной помощью въехали в сектор Газа. Об этом 12 ноября заявил пресс-секретарь армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус в ходе брифинга, передает ТАСС.
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